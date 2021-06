Draghi si oppone alle finali di Euro2020 in Inghilterra ma Wembley è ancora l'opzione più probabile

Il dilagare della variante Delta in Inghilterra preoccupa la Uefa e il resto dell’Europa: le final four di Euro2020 potrebbero quindi essere a rischio per Londra. Draghi dal canto suo ha espresso chiaramente il suo pensiero profilando anche una possibile finalissima all’Olimpico di Roma. Il Presidente del Consiglio ne ha parlato durante la conferenza stampa successiva al vertice bilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel: “Mi adopererò affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi con alti contagi“. A frenare l’entusiasmo è stato invece il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina che ha dichiarato: “Ultima gara a Roma nei quarti di Euro 2020? Smentisco categoricamente una ipotesi di spostamento della Final Four su Roma, così come un eventuale spostamento verso Budapest” e ha poi specificato: “Ci sono una serie di verifiche in atto per capire come 60mila spettatori senza mascherina e distanziamento quali effetti possono generare nell’arco di 10-14 giorni di incubazione del virus. La Uefa non strizza l’occhio a Budapest ma c’è preoccupazione su queste realtà”.

La Uefa ha di fatto accolto di malumore le restrizioni confermate dal governo di Boris Johnson per contrastare la variante Delta, ma quali potrebbero essere le alternative? Spostare tutto da Wembley a un altro stadio europeo sarebbe molto macchinoso; l’ipotesi Roma è molto improbabile, da noi vige ancora al quarantena e tampone per chi arriva dall’Inghilterra. L’alternativa di cui si vocifera è Budapest: la capitale ungherese sarebbe pronta ad accogliere le fasi finali di Euro2020; già nei quarti ha deciso di concedere la massima capienza degli stadi con tampone negativo. Ma Wembley non è fuori dai giochi, tutt’altro: alcune indiscrezioni dei giornali inglesi parlano di un accordo raggiunto tra Downing Street e Uefa per far giocare la finale a Wembley di fronte a 60mila persone cioè due terzi della capienza totale.