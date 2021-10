Mamma ho perso l’aereo reboot: ecco il trailer

Chi non ha mai visto “Home alone”, (Mamma ho perso l’aereo in italiano) almeno 10 volte nella sua vita, probabilmente vive su Marte. Si tratta del film natalizio per eccellenza, tanto da aver segnato da solo l’intera carriera del giovanissimo Macaulay Culkin che interpretava il piccolo Kevin McCallister abbandonato a casa da solo durante le vacanze natalizie. Questa volta il protagonista si chiamerà Max Mercer, ma la trama è pressoché identica; il ragazzino rimane a casa da solo mentre l’intera famiglia parte per un viaggio a Tokyo. L’attore protagonista sarà Archie Yates, dodicenne che abbiamo già visto in Jojo Rabbit. Il trailer ci mostra però alcune piccole novità: la coppia di ladri non è composta da due uomini come fu per Harry e Marc, interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern; questa volta ci saranno una coppia marito e moglie: Pam e Jeff, interpretati da Ellie Kemper, già protagonista di Unbreakable Kimmy Schmitt, e Rob Delaney, attore in Deadpool 2. Dalle immagini dei trailer possiamo anche intuire chi porta i pantaloni nella coppia e non si tratta di lui…

Cast completamente rinnovato (d’altronde sono passati 31 anni dal film originale), ma sarà presente un piccolo cameo dell’ex bulletto Buzz McCallister, interpretato da Devin Retray che nel reboot interpreterà un poliziotto.

Non sarà facile per la nuova pellicola reggere il confronto; considerate che l’originale incassò un totale di 476.684.675 dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 18 milioni. E in Italia quando andò in onda su canale 5, l'11 ottobre 1993 in prima serata, registrò 13.622.000 di telespettatori, segnando il record di ascolto più alto fino a quel momento per un film trasmesso dalle reti Mediaset. Il film uscirà il 12 novembre sulla piattaforma Disney Plus.