Belen Rodriguez e Stefano de Martino insieme alla Spa di lusso

Il settimanale “Chi” ha di nuovo pinzato insieme da soli Belen Rodriguez e Stefano de Martino, questa volta i due erano in un lussuoso resort nel Bresciano per quello che sembra essere a tutti gli effetti un weekend romantico lontano da lavoro stress e occhi indiscreti. I bambini li hanno lasciati a casa, quindi è difficile pensare che ci siano dietro la gita delle esigenze “familiari”, quanto più semplice è arrivare alla conclusione che i due si amano ancora!

D’altronde anche la sorella di Belen aveva dato qualche indizio del ritorno di passione. Di recente de Martino ha detto in un’intervista: “La vedo spessissimo”, parlando proprio della ex moglie. “Sono molto felice e sereno. Molto contento", ha dichiarato il conduttore in un’altra occasione, probabilmente proprio alludendo al sorriso ritrovato insieme a Belen. Si è poi sbilanciato lasciando la porta aperta all'idea di avere un altro figlio. Ci sono troppi indizi per non pensare che i due facciano di nuovo coppia: i continui avvistamenti insieme, ma anche le fedi, magicamente tornate al loro posto sulle loro mani. Manca solo l’ufficialità, se mai arriverà!