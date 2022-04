Stefano de Martino ospite di Verissimo parla di lavoro e vita privata, ma su Belen non si esprime

Stefano de Martino è stato ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Qui ha raccontato molto di sé: dal lavoro alla famiglia, ma su Belen non ha scucito una parola. Parlando del suo nuovo ruolo di giudice ad Amici, ha detto: “Ritornare ad Amici è strano, come tornare in una casa dove hai abitato per tanti anni. Ogni angolo ti ricorda un pezzo di vita vissuto, è sempre molto emozionante. Questa è una famiglia, sono cresciuto qui dentro. In questi anni sono cambiato molto”.

Il conduttore ed ex ballerino ha anche parlato di sé e della possibilità di avere un altro figlio in futuro: “Mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela. Sarei più responsabile, so quanto è grande come cosa, in questo momento ci penso bene”.

Quando arriva però il momento di parlare dell’argomento più scottante del momento, cioè il probabile ritorno di fiamma con l’ex Belen Rodriguez di cui si parla ovunque, De Martino non concede molto ai fan assetati di gossip: “Ho una sana abitudine a non parlare di queste cose - avverte l'intervistato, facendo anche riferimento al figlio Santiago di ormai 9 anni - perché ho capito che, per tutelare i miei affetti, conviene non aggiungere altro a ciò che scrivono le persone. Io glisserei e andrei avanti”.

“Quel che sarà, sarà” conclude la conduttrice Toffanin e De Martino si limita a sottoscrivere.