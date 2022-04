Johnny Depp racconta del pezzo di dito mozzato da Amber Heard

Il processo di accusa ai danni di Amber Heard voluto da Johnny Depp non smette di regalare colpi di scena. Tornato sul banco dei testimoni, ieri l’attore ha raccontato un episodio inaspettatamente cruento della sua relazione con l’ex moglie Amber Heard: Depp ha mostrato ai giurati la fotografia del suo dito mozzato. La coppia si trovava in Australia, dove Depp era impegnato nelle riprese dell’ultimo capitolo de Il Pirata dei Caraibi, in un momento di rabbia la moglie gli tirò addosso una bottiglia di vodka causandogli una parziale recisione della punta del dito. Fino ad oggi l’attore aveva sempre raccontato di essersi tagliato in una porta: “Il sangue zampillava – ha raccontato Depp – e io penso di essere entrato in una specie, non lo so dire, una specie di esaurimento nervoso. Niente aveva senso per me. Ho mentito a tutti perché non volevo si sapesse che era stata proprio la signora Heard a lanciarmi una bottiglia di vodka addosso e tagliarmi il dito. Non volevo metterla nei guai". Uno dei punti più delicati del loro rapporto erano le liti a causa della dipendenza dall’alcol dell’attore: “È sempre stata piuttosto brutale nel dirmi che dovevo smettere di bere. Diceva che ero un debole, un disastro completo. Un alcolizzato che sa solo rovinare le cose", racconta ancora l’attore. "Il suo bisogno di conflitto e violenza esplodeva dal nulla. Ho imparato ad affrontarlo come affrontavo le cose da bambino, ritirandomi". L’attore fa riferimento al racconto di sua sorella che ha rivelato le violenze subite dalla madre quando Johnny era appena un bimbo.