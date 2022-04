Essere gentili fa bene alla salute, lo dice la scienza

Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, recitava un’antica massima che invita ad essere gentili per ricevere gentilezza, ma ora ci pensa la scienza a dirci che essere gentili porta benefici a tutti. Un gruppo di studio dell’University of Sussex, guidato dallo psicologo Robin Banerjee ha effettuato una ricerca nell’agosto 2021 coinvolgendo sessantamila persone. I partecipanti hanno risposto al Kindness Test, il test della gentilezza.

I risultati sono confortanti: i tre quarti degli intervistati ha dichiarato di ricevere costantemente gesti gentili da parte di familiari o amici. La gentilezza, quindi, è quanto mai attuale, sembrerebbe. I più gentili sembrerebbero le persone più estroverse e aperte verso gli altri, più inclini a effettuare gesti solidali e gentili, anche per il semplice fatto che per essere gentili con qualcuno è necessario parlarci. Lo studio ha indagato anche i benefici che derivano sia dal fare un gesto carino verso l’altro che dal riceverlo e ha verificato che esiste un beneficio in entrambi i casi; infatti sia fare un bel gesto che riceverlo generano energia positiva. La ricerca ha anche cercato di capire quali sono i luoghi in cui è più facile esercitare la gentilezza: la casa è in cima all’elenco, seguita dai luoghi di cura, dal posto di lavoro, dai giardini e gli spazi verdi pubblici, dai negozi. In fondo alla classifica ci sono invece gli spazi virtuali, la strada e i mezzi di trasporto pubblico, dove la gente in effetti a volte dà il peggio di sé. Le donne risultano mediamente più gentili degli uomini, così come lo sono persone che hanno un credo religioso, rispetto a chi non ne ha. Il test però è autocompilato, come ricordano gli autori, quindi le risposte potrebbero essere più o meno veritiere. Infine il test ha rivelato che spesso si evita di essere troppo gentili per paura di essere fraintesi dall’altro.

Il Kindness test è stato diramato dalla BBC che con i risultati dello studio ha creato anche un podcast per BBC Radio 4.