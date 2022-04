Influencer sta mangiando solo carne cruda da 166 giorni

Il Daily Star ha riportato nei giorni scorsi la storia di un vlogger che attraverso i suoi video su Instagram sta documentando una sfida molto poco salutare: mangiare praticamente solo carne cruda da mesi ormai. L’uomo ha iniziato ormai l’anno scorso questa particolare dieta a base di bistecche, pollo, uova e latte, tutto crudo e “al naturale”.

"La carne è l'unico cibo che non causa brutte reazioni e gli animali morti sono l'unico cibo che contiene tutti i nutrienti di cui ha bisogno un essere umano. Ho imparato un sacco sulla natura, sugli allevamenti, sulla storia, seguendo gente carnivora", ha dichiarato.

Mangiare carne cruda però come si sa espone chi la mangia a forti rischi per la salute, con l'alta probabilità di sviluppare infezioni da escherichia coli, salmonella e campylobacter. Nella sua dieta include anche volatili e carne rossa presa al supermercato, non quindi la carne cruda che siamo abituati a mangiare come antipasto al ristorante, per intenderci.

Lui dice di stare benissimo, nonostante le raccomandazioni dei fan di andare a fare delle analisi dle sangue per verificarlo, ma d'altronde sembra comunque consapevole dei rischi che corre, tanto che nella presentazione del suo profilo Instagram si legge: “Mangerò carne cruda ogni giorno fino a che non muoio a causa dei batteri”. Gli auguriamo di cambiare idea molto prima di compromettere la sua salute!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raw Meat Experiment (@rawmeatexperiment)