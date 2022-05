Belen Rodriguez, Stefano de Martino e il weekend romantico in barca

Il giudice di Amici Stefano de Martino e la showgirl Belen Rodriguez sono stati avvistati insieme al largo di Capri, a bordo della barca di lui. I due non hanno mai confermato ufficialmente il ritorno di fiamma, ma non fanno neanche troppa fatica per negare l’evidenza. I paparazzi del settimanale Chi li hanno colti in flagrante mentre si godevano un weekend di relax in barca in compagnia di una coppia di amici: selfie, brindisi e balli sono stati gli elementi che hanno caratterizzato le 48 ore di fuga d’amore. I figli Santiago e Luna Marì sono a Milano a casa con i nonni, mentre la coppia si gode l’aria di mare.

Solo pochi giorni fa, in occasione del ponte di Pasqua i due avevano pubblicato la stessa identica foto di Santiago sui social nsieme al cane di de Martino, Choco, stuzzicando ancor di più la curiosità dei fan. Ora arriva la paparazzata dei due realmente insieme, anche se non c’è alcuno scatto che catturi un bacio o altre effusioni, ma solo sguardi intensi e un’attrazione palpabile, confermata dalla foto in cui lui la imbocca con le mani durante l’aperitivo. Dopo la fuga alle terme e nonostante l’essere così schivo di De Martino, la loro love story prosegue.

