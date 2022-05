Belen Rodriguez e Stefano de Martino: un altro weekend d'amore insieme

Non ci vuole un indovino a capire che il conduttore Stefano De martino e la showgirl Belen Rodriguez hanno passato il weekend insieme: i due non hanno postato nessuna foto di coppia e nessun paparazzo li ha colti in flagrante, ma entrambi pubblicano in scioltezza gli stessi paesaggi, in cui è presente anche il figlio Santiago, spazzando via ogni dubbio. I due sono decisi a mantenere il riserbo sulla loro ritrovata storia d’amore e in particolare De Martino non si vuole sbottonare, forse proprio per difendere il loro amore. Però i due non fanno nemmeno troppa fatica per tenere il segreto (di Pulcinella): lei pubblica foto in bikini mentre corre in un prato verde di una villa insieme al figlio. Poco dopo lui pubblica una storia in cui massaggia i piedini nudi del bambino. Fotografano gli stessi panorami, e fanno casualmente le stesse attività, insomma mancherebbe proprio solo il selfie della famiglia riunita per fare finalmente felici i fan.

I due si sono riavvicinati già da febbraio di quest’anno, dopo che Belen ha chiuso rapidamente la sua storia con Antonio Spinalbese da cui ha avuto la sua secondogenita Luna Marì. Da allora si susseguono scatti rubati e supposizioni, ma i due non ammettono ancora in pubblico la palese verità del loro ritorno di fiamma.