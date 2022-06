Oggi è la Giornata Mondiale dei Genitori

Se non lo avete fatto, fate gli auguri a mamme e papà, forse non tutti lo sanno, ma oggi 1 giugno è la Giornata Mondiale dei Genitori, ricorrenza istituita dall’ONU nel 2012 come dedica e riconoscimento al ruolo fondamentale dei genitori per i propri figli e per la società tutta. Il ruolo dei genitori è fondamentale nella cura, come nell’educazione, dall’infanzia fino al momento di accompagnargli all’età adulta. Il claim scelto per la ricorrenza è un invito: “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo”, lo slogan è inclusivo e si riferisce anche alle famiglie omogenitoriali formate da due mamme, due papà o da genitori single. In questa occasione sono molte le assoiazioni che hanno voluto dire la loro per offrire spunti di riflessione; per UNICEF, ILO e UN Women, è fondamentale pensare attivamente alle politiche della famiglia e al benessere dei genitori, supportando i più piccoli, ma aiutando anche i genitori a esserlo senza dover rinunciare alla propria persona, alle proprie passioni e al proprio lavoro. Il benessere psicofisico dei genitori ancora prima che economico si riflette sui figli; per questo è fondamentale per un'educazione sana. In quest’ottica introdurre buone politiche e pratiche per favorire le famiglie significa fare del bene alle nuove generazioni.