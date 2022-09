Green Active: a Milano la palestra è ecosostenibile

Sport fa rima con salute, ma la salute fa per forza rima anche con un Pianeta più vivibile, anche grazie a un occhio di riguardo per l’ambiente.

Questa l’intuizione alla base di Green Active, una realtà che si occupa di attività fisica sia online che in presenza e che ha appena aperto a Milano.

Green Active: una percentuale di iscrizione va alla salvaguardia dell’ambiente

Green Active è un network che allena sia i muscoli che la sostenibilità delle persone. A tutti i clienti, infatti, la startup regala un dress kit che strizza l’occhio all’ambiente e viene fornita un’app che contiene consigli per una vita sana ed ecosostenibile. Una percentuale di ogni abbonamento riscosso dall’azienda, il 10% per la precisione, viene devoluta alla APS Green Healthy, un’associazione che si occupa di piantare alberi e tutelare le api.

All'inaugurazione della plaestra milanese era presente anche Fedez, sempre attento alle tematiche sociali e alle pratiche virtuose, oltre che al fitness!

Il trend “green” è una buona pratica del mondo fitness e dello sport

Green Active è solo un esempio positivo di sostenibilità legata allo sport, ma ne esistono molti altri. Nel surf, esistono tavole di ultima generazione che utilizzano quasi il 100% di rifiuti di plastica riciclata post-consumo.

La Columbia Climate School, scuola di ricerca sul clima della Columbia University, ha sviluppato delle palline da tennis ecologiche ad alte prestazioni, prodotte con un nuovo tipo di anima in gomma che non richiede aria pressurizzata. Sono fino a 4 volte più longeve di quelle “classiche”. Nel volley esiste l’iniziativa “Good Net”: un progetto che si basa sul recupero delle reti da pesca scartate o recuperate dagli oceani, che vengono riciclate per dare loro una nuova vita, trasformandole in reti da pallavolo.