Aurora Ramazzotti mostra il pancione per la prima volta

Dopo ipotesi, sospetti e smentite, è finalmente arrivata la conferma ufficiale di Aurora Ramazzotti che ha affidato a Instagram l'annuncio della sua dolce attesa. Ed ecco che fa capolino anche la prima foto con le curve in bella mostra: Aurora, in visita a casa di mamma Michelle Hunziker sfila nel salotto facendo intravedere le prime forme più rotonde e Michelle commenta: “Che bella la mia pupi”. Scherza poi Michelle: “Fatti vedere, ma sei bellissima amore! Hai una luce splendente e particolare. Se non ti conoscessi direi che sei incinta”. Le due hanno sicuramente in comune un’ironia costante!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)



Michelle è una madre molto presente per Aurora

Michelle Hunziker è sempre stata fondamentale nella vita della figlia Aurora e lo vediamo anche dai social in cui spesso si mostrano insieme. Aurora si trovava proprio con la mamma quando era stata paparazzata mentre comprava un test di grvidanza, segno della grande confidenza e vicinanza tra le due. Michelle è entusiasta di diventare nonna, a soli 45 anni. La conduttrice ha da poco rotto la sua relazione con Giovanni Angiolini ed è pronta a dedicarsi al nipotino o alla nipotina con tutte le sue energie!