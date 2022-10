Cosa è successo ai giovani d'oggi? Bevono birra analcolica!

Se siete nati negli anni 70/80/90 probabilmente avete vissuto una gioventù a base di eccessi, alcol, discoteca e qualcuno ha anche fumato le canne, confessate! Oggi i dati ci dicono che i nuovi giovani sono molto meglio dei loro predecessori!

L’indagine fatta tra i nuovi giovani

Un’indagine, condotta da Human Highway per Heineken 0.0, ha chiesto ai giovani tra i 18 e i 24 anni di parlare delle loro abitudini, soprattutto in tema di socialità. Quello che emerge è che i giovani di oggi hanno abitudini decisamente più sane di un tempo. Per loro il concetto di socialità equivale a: Amici (34,4%), Spensieratezza (11,4%), Relax (11,1%) e Famiglia (10,7%). Vogliono stare tranquilli insomma.

Va a finire che aveva ragione Gabry Ponte che nella sua “Che ne sanno i 2000” canta:

Dei Nirvana e dei Guns

Della musica dance

Ma che ne sanno i 2000



I giovani d'oggi sono green

Loro invece dei Nirvana, oggi ascoltano la musica indi e hanno (fortunatamente) una coscienza ecologica!

Dall’indagine emerge che praticamente tutti fanno la raccolta differenziata, cosa che ormai è un’abitudine per tutti, ma ricordiamo che 30 anni fa i bidoni per smistare l’immondizia nemmeno esistevano!



Bevono birra analcolica

L’unica cosa che mette un po’ di malinconia, bisogna ammetterlo, è la birra analcolica!

Dal sondaggio risulta che dove il gradimento della birra analcolica è all’incirca al 50%. Lo avreste mai immaginato. Sicuramente in Austria non sono d'accordo...



Attenzione all’alimentazione

Negli anni 90 erano appena esplosi i fast food, nessuno si preoccupava di una dieta healthy, ma le cose sono nettamente cambiate: la consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione equilibrata, corretta e sostenibile è un argomento molto attuale sia tra i giovani uomini che tra le giovani donne. E non è una questione di peso o estetica. I nuovi giovani alla salute ci tengono e sanno che quel che mangiamo, conta. I giovani di oggi sembrano essere davvero più responsabili e attenti delle generazioni passate, ma speriamo che sappiano anche divertirsi!