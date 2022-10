Totti pubblica il primo video con Noemi Bocchi sui social

Totti allo scoperto sui social

Francesco Totti da quando ha dichiarato ufficialmente la separazione da Ilary Blasi, è rimasto in silenzio, facendo la sua vita lontano dai riflettori. Di fatto è rimasto sempre al centro del gossip, suo malgrado. Poche ore fa, però, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha pubblicato sul suo Instagram una storia in cui si vede anche Noemi Bocchi, con tanto di tag al profilo della nuova fiamma.





Insieme a Noemi Bocchi al tavolo in discoteca

Tutti sanno che i due si frequentano da Capodanno, ma il fatto che Totti abbia messo le immagini in cui appare con la 34enne pariolina, significa solo una cosa: basta nascondersi, la loro relazione è ufficiale e seria. Nel video si vedono le immagini di una serata in discoteca: musica, brindisi, divertimento e Noemi Bocchi balla felice dietro al suo Totti che la guarda ammaliato e compiaciuto.



La serata con gli amici e Noemi Bocchi

Il filmato è stato pubblicato da Totti, ma le riprese sono state fatte dall’amico chiacchierone, Alex Nuccetelli, che negli scorsi mesi aveva anticipato molte cose della vita privata dell’ex capitano della Roma. L’ex calciatore nel video ha poi taggato tutti gli amici presenti, oltre ad Alex, c’erano anche Giancarlo Pantano ed Ezio Apolloni.



Il video alla vigilia dell’udienza

Domani ci sarà l’udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi, confronto che si preannuncia molto acceso, tra presunti furti di gioielli da una parte e di borse griffate dall’altra. Il fatto che il video con la nuova fidanzata arrivi proprio il giorno prima del confronto legale potrebbe essere una mossa per provocare l’ex moglie, oppure semplicemente il Pupone non ce la faceva più a nascondersi e ha dovuto gridare al mondo che sta bene, accanto alla sua Noemi.