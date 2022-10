Le vendette che vi fanno passare per sempre la voglia di tradire

Le peggiori vendette mai sentite

Commenti Memorabili, il portale dei commenti assurdi sui social, ha stilato un elenco di vendette che farebbero passare a chiunque la voglia di tradire. Ve ne riportiamo alcune tremende.

La svendita degli averi del traditore

Una donna, tradita malamente. ha deciso di mettere un annuncio su Craiglist, un portale per vendite di vario tipo; il suo obiettivo era quello di far fuori tutta la roba del marito fedifrago. Nell’annuncio la donna ha specificato che il marito era fuori con la sua “sgualdrina”, per giustificare la vendita di mobili e averi dell’uomo. Una sorta di trasloco anticipato che tanto prima o poi sarebbe avvenuto comunque, vista la situazione!





La vendetta hi-tech

Un ragazzo ingegnoso ha usato la tattica “senso di colpa”. Riuscendo a entrare nell’account di piattaforma streaming preferito dalla sua fidanzata che lo tradiva da mesi, ha cambiato tutte le preferenze smanettando un po’. Così ogni volta che la ragazza voleva rilassarsi con una serie o un fllm le apparivano solo titoli allusivi come “L’amore infedele”, “La lettera scarlatta”, “Proposta indecente” e “Slutty Summer”. Giusto per ricordarle il suo comportamento scorretto.



La vendetta indelebile

Un tatuatore ha punito la sua fidanzata con un regalo indelebile. La ragazza voleva farsi tatuare un bel disegno sulla schiena: una scena tratta da “Le cronache Narnia”, il famoso racconto fantasy. Lui prima le ha fatto firmare un accordo che lasciava libertà di creazione all’artista e poi le ha riempito la schiena di disegni di escrementi con mosche che svolazzavano sulle feci. Una grande opera d’arte che però è costata al tatuatore un risarcimento di 100 mila dollari, visto che lei lo ha trascinato in tribunale!



Nelle nostre news vi parliamo spesso delle vendette più crude o creative: i social ne sono pieni zeppi. Tipo:

E secondo voi, quali vendette sono così brutte da far cambiare idea rispetto alla possibilità di tradire?