Ilary Blasi ha pagato 75mila euro un investigatore per scovare i tradimenti di Totti

Ilary ha fatto seguire Totti da un investigatore

Mentre c’era fervente attesa per la prima udienza in tribunale tra Totti e Ilary, un’altra notizia tiene banco intorno alla separazione dell’anno: pare che Ilary Blasi abbia assunto un investigatore segreto per condurre delle indagini sulla vita privata del marito e scoprire dettagli e conferme della sua storia con Noemi Bocchi. A rivelare lo scoop è stato proprio Ezio Denti, l’investigatore privato che Ilary avrebbe assunto per pedinare l’ex capitano della Roma, raccogliendo foto, video e prove del tradimento: “Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro – ha raccontato l’investigatore – Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: GPS, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore di lavoro”.



La prima udienza in tribunale su borse e gioielli

Dopo la prima udienza di oggi, gli avvocati di Ilary Blasi all’uscita del tribunale hanno risposto brevemente ai cronisti: “Abbiamo depositato già quello che dovevamo, oggi è la prima udienza e faremo ciò che si fa in questi casi. È previsto che l'udienza sia a porte chiuse". Un primo incontro di routine, insomma. Oggi l’oggetto di discussione erano la restituzione di borse, scarpe e gioielli di Dior, Gucci, Hermès e Chanel. L'avvocato Antonio Conte, uno dei legali di Francesco Totti, è invece entrato senza rispondere a nessuna delle domande dei cronisti. Il tribunale civile di Roma si aggiornerà per rispondere al ricorso presentato dai legali di Ilary Blasi che rivuole tutta la sua accessori griffati. L'udienza di oggi è durata solamente un’ora, ma il giudice si è riservato di fissare una nuova udienza per sentire cosa hanno da dire i testimoni. In tribunale non si sono presentati i diretti interessati: Ilary e Totti.

Per sapere che fine faranno borse e orologi della coppia, occorre attendere.