Popstar defeca sulla colazione dell’ex per vendicarsi del tradimento

Shirley Manson ha raccontato di quella volta in cui non ha proprio digerito il tradimento. Così per punire il compagno traditore, ha pensato di defecare sui suoi cereali. La star del britpop ha raccontato il folle episodio di quando aveva solo 18 anni durante un’intervista. Nel frattempo, però, la cantante non si è pentita: “Ho defecato sui cereali per la colazione di un fidanzato traditore. Non me ne vergogno, anzi ne vado fiera. Lo consiglio come atto di vendetta. Ti lascia una sensazione di potere e allegria”, ha rivelato la donna al Guardian.



Chi è Shirley Manson?

Shirley Manson è la frontwoman del gruppo statunitense dei Garbage. Shirle ha cantato canzoni electro-rock sul superamento della depressione (Only Happy When it Rains) e sul vivere con orgoglio la non conformità (Queer). Recentemente in un’intervista ha raccontato del sessismo di cui era vittima negli anni passati: “Da quel che la stampa musicale scriveva di me ho capito quanto venissi sminuita o, in alcuni casi, completamente sradicata dalla storia della band, e solo perché ero donna”, dice ora. “Gli avvocati mi impedivano di parlare, i manager mi ignoravano. La lista è lunga”. Shirley Manson non si sente un modello, (non imitate quindi le sue particolari vendette!)

“Io cerco solo di essere una brava persona – ha dichiarato – Faccio errori. Mando la gente affanculo. Dico stronzate. Non sono onniscente. In tante cose sono ignorante, ma cerco di fare del mio meglio. Non posso pretendere altro da me stessa".



Se state cercando modi per vendicarvi di un tradimento, senza arrivare a imitare Shirley Manson, ci sono alcune idee interessanti in questo articolo che raccoglie alcune delle più tremende vendette ad un tradimento!