Alessandra Celentano rivela: “Sono casta da 13 anni”

Alessandra Celentano è stata protagonista di un’intervista a cuore aperto, condotta da Francesca Fagnani. La professoressa di Amici si è lasciata andare a gossip ed intime confessioni. Celentano ha raccontato che dalla sua ultima relazione sentimentale, quella con Angelo Trementozzi, durata cinque anni, non ha mai più avuto nessuno a fianco, nemmeno un flirt. E sono passati 13 anni, di pura castità.

"Ai miei tempi ero tutto fumo, perché ero sveglia, spigliata, accentratrice, e niente arrosto. Piacevo, ma adesso mi sento un po' decrepita", confessa Alessandra. “Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile". "Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”, aggiunge Celentano, che poi sdrammatizza: "Mi devo vergognare? Mi devo dare una mossa?".

Dopo una parte di chiacchierata più frivola e ironica, Alessandra Celentano si apre anche riguardo al tema della maternità mancata: “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.

Sembrano sempre di più le star e starlette che piuttosto che accontentarsi scelgono la via della castità: l’attrice Drew Barrymore, solo poche settimane fa, ha confessato di non fare sesso da ormai alcuni anni: “Per ora non è stata semplicemente una mia priorità. Insomma, non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo”. Questo dimostra che non basta essere famosi per fare tanto sesso!