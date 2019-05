Belen e Cecilia Rodriguez sexy sui social: "È difficile distinguervi, troppo Photoshop"

Belen e Cecilia Rodriguez hanno realizzato un servizio fotografico in costume da bagno come testimonial di un noto marchio del settore: negli scatti le due appaiono supersexy con i loro fisici perfetti e hanno fatto letteralmente impazzire i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: Mag 13, 2019 at 4:17 PDT

Belen indossa un costume intero verde con dei lacci che è possibile stringere sul petto, mentre Cecilia indossa un bikini nero che evidenzia le sue forme mozzafiato. Le sorelle sono talmente belle in queste foto che i fan non riescono a decretare chi delle due sia la più sexy: “Certo che i vostri genitori avrebbero potuto farne un migliaio di figlie femmine – ha scherzato un utente –per il bene del mondo!”. “Non è che vi avanza una sorella?”, ha scritto invece un altro scherzando e questo è il tenore dei commenti degli ammiratori delle due argentine.

Tuttavia, come sempre c’è anche chi non ha perso occasione per criticarle. “Cecilia sembra persino bella grazie ai filtri!”, ha scritto un hater. “È difficile distinguervi – ha scritto un altro – troppo Photoshop”. I detrattori delle Rodriguez si sono accaniti sul fatto che le foto sembrano un po' troppo ritoccate, tanto da far sembrare le due ragazze quasi finte. In un servizio fotografico pubblicitario, del resto, è normale usare degli espedienti per rendere le foto perfette ma, come hanno risposto molti fan agli haters, che Belen e Cecilia siano belle è un dato di fatto, sia con che senza Photoshop.