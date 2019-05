Anna Falchi: foto hot per festeggiare la vittoria della Lazio

La fede laziale della showgirl ormai è cosa nota. Anna Falchi aveva già fatto parlare molto di sé quando, nel 2000, aveva messo in scena un apprezzatissimo spogliarello in occasione della vittoria dello scudetto da parte della sua squadra del cuore.

Ieri la S.S. Lazio ha offerto una nuova occasione all'attrice per festeggiare. La squadra, infatti, ha giocato una importante partita allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Atalanta per la Coppa Italia.

A tifare per i bianco-azzurri c'era anche lei, Anna Falchi, che ha potuto esultare con gli altri tifosi per la vittoria della sua squadra. Ma la showgirl non si è limitata a questo...

Per festeggiare degnamente l'importante vittoria, poche ore fa sul suo account Instagram la Falchi ha pubblicato un bollente scatto che la ritrae in topless e perizoma sul suo letto. La didascalia recita: "Senza parole, solo tanta felicità... Non mollare mai. Questo è e sempre sarà il nostro motto... Forza Lazio".

La foto ha raccolto quasi 52mila like e oltre 3 mila commenti in poche ore. Sicuramente giocatori, tifosi della Lazio (e non) hanno apprezzato il sostegno della showgirl!

(Credits photo: Instagram/annafalchi22)