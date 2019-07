Anna Falchi "sola soletta" a letto e i follower impazziscono

Anna Falchi è una delle donne dello spettacolo più apprezzate d'Italia. E continua ad esserlo anche a 47 anni. Fisico mozzafiato ed eleganza sono i suoi tratti distintivi. Ieri, l'attrice e conduttrice tv ha postato una foto per augurare a tutti i suoi fan la buonanotte. E lo ha fatto in modo davvero sexy. Nello scatto Anna è sdraiata sul letto mentre "strizza" il seno alla telecamera. "Non mi resta che andare a nanna sola soletta nella mia stanzetta!", ha scritto nella didascalia di accompagnamento.

Pioggia di like e commenti, la Falchi in questa versione ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower. "Passano gli anni ma sei sempre bella", le ha scritto un utente. "Sempre meravigliosa buona notte e sogni d'oro mia cara", un altro. Lei sì che sa come stuzzicare la fantasia al suo pubblico.

Più bella che mai, Anna mostra un seno da sballo e uno sguardo ammiccante che non smetteresti mai di guardare. Durante la serata alla Notte Bianca di Alessandria, che l'ha vista madrina, la Falchi ha raccontato di quando ha incontrato Federico Fellini per la prima volta: "Avevo 19 anni, rimase colpito dall'accento romagnolo, ma non pensavo di essere il suo prototipo di donna. Un giorno mi chiamò: 'Ti sei scordata l'ombrello'... Era un bluff". Quell'incontro è stato molto fortunato, è da qui infatti che l'ex modella di origine finlandese ha iniziato la sua carriera.