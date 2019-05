Ecco il materassino per le donne col seno abbondante

Le donne che hanno il seno abbondante sanno bene che questo particolare, per quanto possa essere apprezzato, spesso comporta alcuni problemi: ad esempio, probabilmente a tutte le donne procaci sarà capitato, al mare, di stare scomode sdraiate sul materassino proprio perché, stando a pancia in giù, il seno viene inevitabilmente schiacciato.

Ma oggi questo non sarà più un problema: l’ultima novità dell’estate 2019, infatti, è il materassino creato pensando proprio alle donne prosperose. L’invenzione proviene dal brand americano del settore Bravissimo che, in realtà, non ha fatto altro che accogliere le richieste delle proprie clienti: il 1 aprile del 2018 l’azienda ha condiviso sui social un disegno del materassino in questione, annunciando che stava lavorando proprio per realizzarlo. Sono state in molte le donne a rispondere a quel post dicendo che, se non fosse stato un pesce d’aprile, avrebbero di certo acquistato un prodotto simile proprio per stare più comode al mare o in piscina.

Che sia stato un test o meno, in ogni caso, visto l’enorme numero di richieste, Bravissimo quest'anno ha deciso di produrre davvero questo speciale materassino: in realtà, l’unica particolarità che lo distingue dai normali materassini è che, all’altezza dei seni, questo modello presenta una sorta di rientranza dove è possibile poggiarli quando si sta sdraiate a pancia in giù, per potersi così rilassare in totale confort. Il prodotto è comunque utilizzabile anche dagli uomini o dalle donne meno procaci: quella comoda rientranza, infatti, può anche essere utilizzata come contenitore per oggetti.