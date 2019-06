Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ecco la data delle nozze

Com’è ormai noto, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è stato un ritorno di fiamma: dopo la crisi che li ha separati per diverso tempo, la showgirl e il ballerino si sono ritrovati e ora sembrano più uniti e innamorati che mai.

Secondo alcune indiscrezioni, Belen e Stefano sarebbero decisi a suggellare il loro amore con le seconde nozze e non vogliono perdere tempo: alcune testate di gossip danno quasi per certa una data in particolare, ossia il 20 settembre prossimo. Questo giorno non è casuale: la coppia, infatti è convolata a nozze la prima volta proprio il 20 settembre 2013, dunque questa sarebbe per loro la data migliore per rinnovare le loro promesse.

Dal loro matrimonio è nato il piccolo Santiago che di certo sarà felice di rivedere i suoi genitori di nuovo insieme. Presto, tra l’altro, per lui potrebbe arrivare una sorellina o un fratellino: secondo i rumors, per Belen potrebbe esserci una nuova gravidanza in vista ma non c’è alcuna conferma al momento. È probabile, però, che lei e Stefano decidano di allargare la famiglia ora che si sono ritrovati.