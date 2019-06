"Non è Whitney Houston sulla locandina di Guardia del Corpo": il segreto svelato da Kevin Costner

In una recente intervista per Entertainment Weekly, Kevin Costner ha svelato un segreto che nessuno sapeva. A 27 anni di distanza dall'uscita del film "Guardia del Corpo", la donna che si vede nella locandina non è Whitney Houston. Ecco quali sono state le parole dell'attore in merito: "Era andata a casa e per quella foto abbiamo utilizzato una sua controfigura. La sua testa affondava nella mia spalla, il che andava benissimo: doveva sembrare spaventata".

Continuando nell'intervista, Kevin ha raccontato anche come l'idea di quello scatto fosse la sua: "L'aveva scattata sul set un mio amico fotografo, Ben Glass, l'ho mandata alla Warner e gli ho detto: 'Ecco la vostra locandina'. Non che fosse uno scatto particolare, era semplice ma molto evocativa". In molti andarono contro al poster dove non si vedeva il volto della protagonista, ma alla fine fu scelta questa immagine perché era molto suggestiva.

Il film, che narra l'amore tra una guardia del corpo e una popstar, fu un successo a livello mondiale. E ancora oggi viene considerato come una delle più belle pellicole romantiche di tutti i tempi.