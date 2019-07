Ecco l'app che ti insulta se non vai in palestra

Rimettersi in forma è un'idea che prima o poi sfiora tutti, soprattutto con l'arrivo dell'estate. Ma in quanti hanno la costanza di frequentare regolarmente la palestra? Piuttosto accade spesso di "rimandare a domani" il workout giornaliero e così passano le settimane e i mesi.

Ma oggi c'è una soluzione pensata proprio per chi, non avendo una forza di volontà propriamente ferrea, ha bisogno di essere "spronato" con le maniere forti. Si chiama "Abusive Gym Reminder" ed è l'applicazione che ti insulta (in maniera simpatica, si intende) per rimetterti in riga!

Ma come funziona l'app? Semplice: l'utente inserisce i dati, il piano d'allenamento (con le giornate in cui prevede di allenarsi) e le palestre vicine. Ogni volta che salterà un allenamento, riceverà una notifica di insulti. Anche il livello di insulti può essere personalizzato: passivo-aggressivo, offensivo o abusivo.

"Morirai da solo" oppure "Sei un disastro!", sono solo alcuni esempi degli insulti che si possono ricevere dall'app nei momenti di maggiore difficoltà, cioè quando la pigrizia prende il sopravvento.

L'obiettivo dichiarato è quello di aumentare il rimorso di coscienza. Sarebbe proprio questo a smuovere i più pigri e a indurli ad aumentare la frequenza delle sessioni di allenamento.

Ma per altri potrebbe anche avere l'effetto contrario, finendo col demotivare ulteriormente... Sarà il caso di provare?