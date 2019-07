Mangia un geco vivo per gioco e muore dopo 10 giorni di agonia

Questa triste storia arriva dall'Australia, più precisamente da Brisbane. David Dowell, un uomo di 34 anni padre di due bambini, a una festa con gli amici decide di mangiare un geco vivo per divertimento. Seguono subito dolori lancinanti, che sono stati liquidati dai medici come un normale mal di pancia. David, invece, aveva contratto la salmonella e, dopo 10 giorni di agonia, è morto. Tutto questo è accaduto a dicembre scorso, ma ora la sorella ha deciso di denunciare il fatto per fare chiarezza sulle cause del decesso del fratello.

A quanto pare, infatti, portato subito all'ospedale, l'uomo non sarebbe stato adeguatamente curato. I medici hanno sottovalutato la cosa e non hanno richiesto accertamenti maggiori. "Ci siamo preoccupati nel momento in cui ha iniziato a vomitare ed era liquido verde, è stato allora che abbiamo chiamato l’ambulanza. Quando arrivarono lì, i paramedici non volevano nemmeno portarlo in reparto. In un giorno in ospedale gli è stata diagnosticata la salmonella", hanno spiegato i familiari ricordando il fatto.

David stava malissimo subito dopo aver mangiato il geco vivo. Vomitava bile verde, le sue urine erano nere, aveva fitte e crampi allo stomaco, che si era gonfiato in maniera incredibile.

A 6 mesi di distanza, la famiglia sta ancora cercando di capire cosa è successo, di chi sono le responsabilità. Sta chiedendo a gran voce che l'ospedale dove è stato ricoverato - Mater Hospital - faccia chiarezza. Ma ancora non c'è stata una risposta.