Video choc: la mamma salva il figlio dalla morte per un pelo

Una frazione di secondo, tanto è bastato a una madre per salvare suo figlio piccolo che si era pericolosamente avvicinato alla tromba delle scale. La storia arriva da Medellin in Colombia: la donna esce dall'ascensore della sua abitazione con il bambino, è al cellulare e la sua distrazione poteva essere fatale. Ma all'ultimo si accorge che il figlio era andato vicino a una ringhiera non troppo sicura.

Con un gesto deciso, la madre riesce ad afferrare il piccolo per il piede. Era quasi completamente caduto, ma la prontezza della donna gli ha salvato la vita. Una scena da film che entrambi i protagonisti si ricorderanno tutta la vita. Il consiglio è quello di non farsi distrarre mai da chiamate e messaggini, soprattutto quando si è in compagnia di bambini piccoli, che scappano di continuo.

Nel video della tragedia sfiorata, vediamo anche un altro inquilino che appena si accorge di quello che sta accadendo, imbocca le scale per dare supporto alla donna dal piano di sotto. Guarda anche tu le immagini sconvolgenti.