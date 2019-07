Sailor Moon, in arrivo un doppio film nel 2020

Chi è cresciuto guardando in tv le avventure di Sailor Moon, la “combattente che veste alla marinara”, sarà felice di sapere che nel 2020 l’eroina approderà al cinema con un doppio film. Si intitolerà “Sailor Moon Eternal” e sarà un nuovo capitolo della saga delle guerriere Sailor, diviso in due parti.

Come i fan ricorderanno, Sailor Moon è la protagonista di un manga giapponese che ha spopolato negli anni ’90 per poi trasformarsi in un cartone animato; negli anni il successo della guerriera dai lunghi capelli biondi non è diminuito, anzi, anche le nuove generazioni hanno dimostrato di amare la sua storia, periodicamente riproposta in tv. Per questo motivo la casa di produzione Toei Animation nel 2014 ha realizzato una nuova serie di tre stagioni molto fedele alla versione manga. Il successo è stato strepitoso, anche tra i fan veterani.

Ecco perché i produttori hanno deciso di continuare su questa linea ma puntando stavolta sul cinema: “Eternal” sarà la continuazione di quella storia, un nuovo capitolo della saga di Sailor Moon ma dai toni più moderni. Ovviamente, le protagoniste, oltre a Bunny, saranno tutte le altre amatissime guerriere, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Venus e la Principessa Serenity, oltre a tanti altri personaggi cari ai fan.

Sui social è già stato pubblicato il primo trailer: