Will Smith in vacanza in Sardegna: “Sono troppo 'gangsta' per salire sul materassino a forma di fenicottero rosa”

Will Smith è in vacanza con la sua splendida e numerosa famiglia e ha deciso di condividere con i suoi fan alcuni momenti divertenti della sua estate. Ecco perché su Instagram ha postato diversi video che lo ritraggono insieme a sua moglie e ai suoi figli in varie località che stanno visitando, tra le quali c’è anche la Sardegna.

Un video in particolare in queste ore sta ricevendo tantissimi like da parte dei suoi follower perché è davvero divertente: in questa clip Will si trova a bordo sul suo yacht ed è da lì che riprende la sua famiglia mentre si diverte in acqua sopra un materassino a forma di fenicottero rosa, uno dei gonfiabili più in voga questa estate.

“Guardate quei matti su quel gigantesco fenicottero rosa – dice l’attore nel video, puntando poi la camera sui suoi figli – mi hanno detto ‘papà, vieni anche tu’. Ma per favore... – ha scherzato - io sono troppo ‘gangsta’ per salire su quel coso, sono davvero troppo ‘gangsta’”. Con la sua solita simpatia, anche stavolta Will Smith è riuscito a strappare un sorriso ai suoi tantissimi fan.