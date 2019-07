Il villaggio dei Puffi esiste davvero, si trova nei boschi della Liguria

Chi da piccolo vedeva i Puffi si stupirà nel sapere che il loro villaggio esiste davvero e si trova in Italia. Nello specifico, si trova nei boschi di Bardineto, in provincia di Savona, in Liguria: è proprio qui, infatti, che tra gli anni ’60 e ’70 fu costruito questo piccolo agglomerato di casette a forma di fungo.

A progettare il borgo immerso nei boschi fu tale Mario De Bernardi, un appassionato di lavori in muratura e un esperto di funghi, prodotti tipici di queste zone della Liguria. In realtà, De Bernardi volle costruire questo villaggio proprio in onore dei funghi che rappresentano una specialità riconosciuta di questa zona: inevitabilmente, però, queste casette ricordano la cittadella di Grande Puffo e del suo popolo.

Il villaggio di Bardineto si può visitare ma solo dall’esterno, in quanto le case-fungo sono delle abitazioni private: si tratta di monolocali o bilocali, ciascuno dei quali è dotato di forno, barbecue e magazzino-legnaia, il tutto realizzato sempre a tema funghi.

Il mese scorso IVG.it ha raccontato che alcuni residenti si sono lamentati delle continue incursioni di turisti e curiosi e hanno sottolineato che quelle case sono proprietà privata e per questo l’area è stata delimitata da una recinzione. “È nostra intenzione effettuare una importante manutenzione e pulizia delle abitazioni e del terreno – hanno dichiarato i proprietari - probabilmente una parte potrà essere dedicata anche alla presenza di turisti, ma per ora è e rimane privata”. Chi intende visitare il villaggio, dunque, deve limitarsi a fotografare le case dall’esterno della recinzione, perché oltrepassarla significherebbe violare il domicilio altrui.

Del resto, i Puffi in realtà non sono italiani: il famosissimo cartone animato, infatti, è stato sviluppato a partire da un fumetto creato nel 1958 dal disegnatore belga Pierre Culliford, in arte Peyo. Visto l’enorme successo ottenuto, fu poi lo stesso artista a occuparsi anche della versione animata della storia.