10 anni dalla morte di Patrick Swayze: arriva il docufilm celebrativo

Il 18 agosto prossimo uscirà "I am Patrick Swayze", il documentario che celebra la vita e la carriera di uno dei più grandi attori di sempre. Nel giorno del suo compleanno e a 10 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 14 settembre 2009. Quel tumore non gli ha lasciato scampo e lui, bello, aitante e bravo, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi. Da "Dirty Dancing" a "Ghost" a "Point Break", Patrick è ancora oggi ricordato per il suo fascino genuino e per la bontà del suo animo.

Il docufilm, basato sulla vita dell'attore, include una serie di interviste a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco. È così che parla di lui Demi Moore: "Patrick aveva qualcosa in sé di molto tosto, eppure al contempo possedeva una delicatezza particolare, dolce e leggera". "Era un ginnasta, un cowboy, un ballerino… parliamone!", così lo descrive un altro collega e amico, Rob Lowe.

Intervista anche la moglie, Liza Niemi, compagna fedele e premurosa di una vita, che lo ha accudito fino alla fine dei suoi giorni. Patrick era sempre allegro, ma aveva anche lui i suoi demoni. "Era spiritoso e amava scherzare, ma appena ti giravi si accasciava sulla sedia", ha raccontato Liza.

La sua è stata una lunga battaglia contro il cancro al pancreas, battaglia che alla fine ha deciso di non curare più. Un uomo che non smetterà mai di sorprenderci neanche a 10 anni dalla sua morte. Un uomo che resterà per sempre nei nostri sogni di ragazzi.