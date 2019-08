Ecco la crociera per gatti: la Meow Meow Cruise

Si tratta certamente di una delle crociere più originali e curiose. La Meow Meow Cruise esiste già dal 2015 e mette insieme tantissimi appassionati di felini che arrivano da tutto il mondo.

L'ideatrice è Anna Conway, appassionata di viaggi e (neanche a dirlo) di gatti. In alcune interviste la Conway ha raccontato di aver viaggiato spesso nel corso degli anni e di aver osservato quanto fosse semplice creare un legame con altri appassionati di gatti come lei incontrati per caso in viaggio. Ci si scambiava foto e racconti relativi agli amati felini.

Allora Anna ha pensato di agevolare questo tipo di incontri, organizzando un viaggio dedicato proprio a chi ha questa passione in comune. Per questo nel 2015 il sogno sogno si è realizzato ed è partita la prima Meow Meow Cruise. E visto il successo riscontrato, l'iniziativa si è ripetuta anche negli anni successivi.

Quest'anno la Meow Meow Cruise partirà il 12 ottobre da Tampa (in Florida), durerà 6 giorni e 5 notti e farà tappa a Key West, L’Avana e Cozumel. Il costo della crociera varia tra i 500 e i 700 dollari.

Va precisato che a bordo non ci sono gatti, ma tantissime attività a tema e la possibilità di conoscere tanti gatti che vivono nelle rinomate località turistiche toccate dalla crociera.