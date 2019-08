Epic fail di Pupo in Irpinia, grida dal palco: "Forza Benevento!"

Il primo a riportare l'episodio è stato il sito The Warm. Qualche giorno fa il cantante di "Gelato al Cioccolato" si è esibito in occasione della "Sagra della Polpetta" a Serra di Pratola (in provincia di Avellino).

Secondo quanto riportato, Pupo stava interpretando i suoi brani più celebri quando, ad un certo punto, per motivare di più il suo pubblico, ha gridato dal palco: “Forza Benevento”. Probabilmente il cantante voleva far leva sulla fede calcistica dei suoi spettatori e ha pensato bene di sfruttare il risultato favorevole della recente partita contro il Pisa.

Purtroppo, però, il cantante era male informato, infatti il paese in cui si stava esibendo (Serra di Pratola) si trova in provincia di Avellino e il Benevento è proprio la squadra rivale da sempre.

Inevitabile l'imbarazzo, qualcuno ha anche protestato. Ma per fortuna per Pupo il suo pubblico l'ha presa piuttosto bene e lo spettacolo è continuato senza ulteriori "disagi".