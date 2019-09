Taylor Mega: ecco chi è la fidanzata Giorgia Caldarulo

Taylor Mega non si nasconde più. Dopo la relazione con Erica Piamonte, l'influencer ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Giorgia Caldarulo. A confermare che tra di loro la passione scorre a fiumi ci sono una serie di foto e video sui social. Le due sono state paparazzate anche a Milano mentre passeggiavano per strada e si scambiano baci hot.

Ma chi è Giorgia Caldarulo? I più attenti avranno già capito che la mora che ha rubato il cuore alla bionda non è nuova alla tv. Nel 2017, Giorgia ha corteggiato infatti Paolo Crivellin di Uomini e Donne. Oggi la Caldarulo, classe 1997, fa la modella a Milano. È nata a Bari e qui ha intrapreso il percorso universitario in Scienza dei beni culturali. Il suo sogno? Creare una personale linea di scarpe da vendere addirittura a Kate Middleton.

La storia d'amore con Taylor Mega è già stata in pasto ai media. Le due insieme hanno anche partecipato a una puntata di "Live - Non è la d'Urso", durante la quale sono state sottoposte a un confronto con Erica Piamonte. Dopo essersi conosciute nella Casa del Grande Fratello e aver passato un'estate insieme, la Megan ha incontrato la Caldarulo. La reazione della Piamonte è stata immediata. "Ma tu non ti fai schifo? Tu veramente non ti vergogni?", si sfoga Erica. E poi continua: "Se la vuoi chiamare amicizia va bene ma lo sai che non era tale. Non sai quanto sto di m***a perché non te ne frega nulla, mi sembra che tu ti stia facendo la tua vita".