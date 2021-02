Sfera Ebbasta, Marracash, Gué Pequeno, Paky, Geolier: tutti insieme nel video "Tik Tok RMX"

"Tik Tok RMX" feat Marracash, Gué Pequeno, Paky, Geolier è il brano che va ad arricchire la tracklist di "Famoso", il nuovo album da record di Sfera Ebbasta già due volte platino, uscito nel mondo per Island Records. Sfera spinge sull’acceleratore e questa volta lo fa arruolando due astri splendenti della scena rap italiana, Paky e Geolier, per aggiungere nuove barre e sfumature alla hit che vedeva già la presenza di Marra e Gué. Il brano che da mesi sta spopolando in streaming e sulle piattaforme social è uno dei tre singoli già disco di platino contenuti nel suo nuovo progetto.

"Tik Tok RMX", drittissima posse track del rap di oggi, è anche un videoclip diretto da Late Milk e disponibile su YouTube. Movimenti di macchina vertiginosi si alternano a barre che raccontano, di scena in scena, storie di ragazzi di strada riuniti dall’appartenenza a questo movimento musicale. Ai piedi di palazzoni di provincia o fuori da un minimarket di periferia, a bordo di quad o ai bordi di un letto d’hotel, la crew d’eccezione radunata da Sfera si ritrova all’ombra dell’imponente Torre Velasca di Milano per celebrare questa nuova pagina della musica hip hop italiana.