I BTS cantano i Coldplay per "Unplugged"

È Tornato l'Unplugged, ma soprattutto sono tornati i BTS, con il botto: stanotte c'è stata la premiere della partecipazione del gruppo coreano allo storico format di MTV, registrato a Seoul, in Corea del Sud, nei giorni scorsi. E con una mega-sorpresa: i BTS hanno scelto di reintepretare la canzone più amata dei Coldplay, "Fix you".

In scaletta 5 canzoni, tra cui “Life Goes On” e ovviamente "Dynamite": per alcuni brani di “BE” è stata la prima performance dal vivo. Il programma verrà replicato nei prossimi giorni, mentre i video delle performance sono su YouTube, come quello dei Coldplay che potete vedere qua sopra.

MTV Unplugged è un format dalla lunga storia, che ha debuttato negli anni '80 ed è diventato un simbolo degli anni '90, quando artisti come Paul McCartney, Eric Clapton, Bob Dylan Nirvana hanno non solo partecipato, ma pubblicato la performance come album dal vivo. Quello di Clapton, per dire, arrivò a 26 milioni di copie vendute.

Il programma è stato a lungo frequentato anche da artisti pop, come Mariah Carey (nel 1992) George Michael (‘96), Shakira ('99), e più recentemente Miley Cyrus (2014) e Shawn Mendes (nel 2016). Nella primavera del 2020, durante il lockdown, è stato invece lanciato il formato "MTV Unplugged at Home".