Blanco: i video di due esibizioni da brivido

Sono disponibili le live session inedite dei brani "Blu Celeste" e "Finchè non mi seppelliscono" realizzate da Blanco negli studi di Vevo a East London per il format Vevo DSCVR. Il format Vevo DSCVR nasce dall'impegno che VEVO dedica da diversi anni alla scoperta e al sostegno di giovani talenti in tutto il mondo mettendo a disposizione la propria visibilità a favore degli artisti coinvolti. I video delle live session realizzate nei loro studi e caratterizzate da uno stile visivo diventato negli anni iconico sono disponibili sul canale di Vevo DSCVR. "Blu Celeste" è l'album d'esordio di Blanco. Un percorso straordinario per un artista che fin dai primi lavori si è distinto per la disinvoltura con cui si muove liberamente tra i generi, contaminando stili diversi senza preoccuparsi di etichette o limitarsi in sovrastrutture: l'attitudine esuberante e provocatoria di Blanco si alterna a linee melodiche senza tempo, che attingono dalla grande tradizione della canzone italiana.