Non amate il Natale? E allora la vostra colonna sonora ideale per questi giorni è "Charles Manson (Buon N***** 2)", la traccia di Salmo uscita nel 2019. Con il rapper sardo ci sono anche i compagni Dani Faiv, Lazza e Nitro. Dopo averci fatto notare con "Estate Dimmerda" che a volte la stagione che tutti adorano può anche non essere un idillio, Salmo butta giù in rima quello che per molti è un vero incubo: il Natale di cene e incontri con parenti.