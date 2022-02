“Poco ricco” di Checco Zalone ironizza sulla trap

Capellino nero. Voce con l’autotune e un fiume di luoghi comuni ribaltati, estremizzati, resi parodia. Protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo Checco Zalone, che ha affiancato Amadeus in tre momenti diversi, ha sfornato un brano che ha strappato diversi sorrisi e soprattutto ha ironizzato su un genere, la trap, che su alcuni temi non ama per nulla prendersi poco sul serio o scherzare. E proprio per questo Zalone ha fatto centro.

Nel secondo degli sketch, infatti, il cantante e comico si è trasformato nel rapper Ragadi per intonare il brano “Poco ricco” in cui si lamenta del suo status "da povero?", "no, da poco ricco". Zalone ribalta le classiche barre dei rapper, che solitamente raccontano le proprie origini umili, la strada verso il successo e il disagio, partendo da un punto di vista diverso, di un privilegiato e adagiato a cui i soldi in realtà non mancano e soprattutto non bastano. Il brano assume subito i contorni di una parodia in cui prendono forma tutti i luoghi comuni del genere.