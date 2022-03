Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Angelo Fasola CEO & Founder di TrustMeUp

L’idea alla base di questa start up nasce nel 2018, da un confronto tra le esperienze e conoscenze di Angelo Fasola e Carlo Carmine (oggi Presidente di Trustmeup.com)

L’intuizione è stata quella di costruire una piattaforma in grado di aiutare le associazioni a raccogliere fondi in maniera trasparente e tracciata grazie alla tecnologia di blockchain.

“La transazione viene registrata in blockchain e la donazione arriva sul conto corrente dell’associazione. Non viene trattenuta nessuna percentuale della piattaforma!”

Il sito TrustMeUp.com ha due anime: quella dedicate alle associazioni no profit (dove si possono vedere i progetti da sostenere) e quella della galleria commerciale (dove si trovano tutti i negozi che mettono a disposizione una percentuale di sconto per sostenere le donazioni effettuate).

TrustMeUp è l’unico sito di eCommerce dove gli acquisti online si trasformano in beneficenza “a costo zero”. Come?

“Ogni volta che faccio una donazione, per esempio di 10 euro, ricevo 10 euro in sconti digitali - token - che posso utilizzare per fare i miei acquisti... Quindi ho donato 10 euro, ho ricevuto 10 euro di sconto, la mia donazione è avvenuta a costo zero! Allo stesso modo mentre sto acquistando, il negozio mi manda un messaggio, in cui mi avvisa che se lo desidero posso mettere a disposizione lo sconto per fare una donazione. Se clicco e dono in quel momento, viene fatto uno sconto e faccio una donazione a costo zero” ci ha spiegato Angelo.

Per le vostre donazioni e acquisti: www.trustmeup.com