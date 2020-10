Invia la tua domanda a Ylenia, Ambra, FumettiBrutti, Phaim Bhuiyan, Madame, Sara Gama, Antonio Dikele e partecipa alla diretta streaming di Lavazza alle 18.00!

In queste settimane abbiamo attraversato l’Italia: Catania, Roma, Bologna, Trieste… Città bellissime nelle quali abbiamo incontrato persone con storie speciali che abbiamo avuto il piacere di raccontarvi ON AIR e ON LINE insieme a Lavazza Qualità Rossa.

Il tour “Nuove Strade. Tutta l’Italia in un caffè – un viaggio lungo 50 anni” non poteva che concludersi ON LINE, con una SPECIALE DIRETTA STREAMING, oggi 29 ottobre alle 18.00 sul profilo INSTAGRAM di LAVAZZA ITALIA.

Un modo per unire tutta l’Italia e permettere a tutti di partecipare.

Alla conduzione dell’esclusiva diretta Instagram Ylenia che avrà modo di parlare con protagonisti di “Nuove Strade”: Fumettibrutti, autrice rivelazione del panorama dei fumetti, Ambra Angiolini, narratrice del format televisivo “Nuove Strade” e testimonial d’eccezione, Madame, voce femminile della scena rap italiana, Sara Gama, capitana della Nazionale di Calcio Italiana femminile, e Phaim Bhuiyan, attore romano e miglior regista esordiente ai David di Donatello, Antonio Dikele Distefano, scrittore di romanzi e autore di produzioni televisive.

Non mancherà lo spazio per le vostre domande… anzi, portatevi avanti e scrivetele subito rispondendo alle Instagram Stories che trovate già sul profilo di Lavazza italia.

Vi aspettiamo!