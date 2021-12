La photogallery del week end di Ylenia a Cervinia per la prima tappa del tour Lavazza “Vivi la montagna”

È stato un week end magnifico quello appena trascorso a Cervinia, di sole, di neve, di musica, di incontri e di gusto… quello del vero espresso italiano!

Ylenia è stata la nostra inviata speciale alla prima tappa del tour Lavazza “Vivi la montagna” e ha raccontato - on air e sui social - il “Lavazza Apres-Ski” al Ymeletrob e il momento “Lavazza Breakfast” a Plan Maison.

In questi due appuntamenti abbiamo scoperto i grandi classici e nuove ricettazioni esclusive elaborate per l’occasione da Fabio, del Training Center Lavazza: sabato sera i gusti innovativi dei Coffeetail, iconici cocktail a base di espresso Lavazza e domenica mattina invece l'Espresso Innevato Lavazza, servito all’interno delle esclusive tazzine edibili.

Ricette inedite e non solo…

Il tour “Vivi la montagna” offre la possibilità di vincere premi esclusivi attraverso la partecipazione ad un concorso* che sarà attivo per tutta la stagione invernale. Nel corso del tour Ylenia proverà e racconterà in radio e suoi social tutte le esperienze premium che Lavazza mette in palio. Domenica è stata la volta di un’esclusiva sessione di Yoga con Giada Campanella e un massaggio rilassante in un luogo il - Les Neiges D'Antan - che ha reso tutto ancor più magico! Nel corso delle prossime tappe Ylenia proverà anche lo sleddog, una cena stellata, la sauna in rifugio e molto altro…

Con lei anche Sophia Galazzo, Federico Corvi, Wendy Cappelletti, Shanty Cipolli e tanti altri amici invitati da Lavazza al tour.

Per partecipare al concorso basta inquadrare il QR code presente sui materiali di visibilità allestiti nei locali che aderiranno all’iniziativa, registrarsi e rispondere a semplici domande e curiosità sul vero espresso italiano. In caso di vincita, l’utente potrà scegliere tra un voucher valido per un’esperienza da vivere nei luoghi delle tappe del tour o una macchina Lavazza A Modo Mio Jolie.

Tutti coloro che parteciperanno al concorso durante la tappa del tour, vincitori e non, riceveranno via mail un voucher valido per due espresso omaggio (da utilizzare nei locali aderenti al concorso fino al 20 marzo 2022).

Inoltre, anche durante il tour Lavazza “Vivi la montagna” partecipare alla Collection Piacere Lavazza 2021-22**, accumulare Chicchi e accedere a premi e vantaggi esclusivi sarà facile come sempre: basterà scaricare l’App Piacere Lavazza, inquadrare i QR Code presenti nelle cinque tappe del tour e ottenere subito 5 Chicchi in regalo al giorno!

Vieni a scoprire l’eccellenza del vero espresso italiano e scopri tante sorprese in alta quota! Vivi la Montagna con Lavazza e con noi.

La prossima tappa sarà a Cortina il 22-23 gennaio 2022 in occasione della Coppa del Mondo femminile. Ti aspettiamo!

Tutte le info su tourmontagnalavazza.it

*Concorso valido dal 18 dicembre 2021 al 20 marzo 2022

Montepremi indicativo 9.000 Euro. Regolamento su espresso.concorsi.lavazza.it

**Operazione a premi valida fino al 31 maggio 2022. Richiesta premi entro il 30 giugno 2022.

Regolamento su Lavazza.it e/o sull’App Piacere Lavazza