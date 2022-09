Ylenia pronta a raccontare le emozioni della RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2022! Appuntamento a Polignano a Mare il 17 e 18 settembre.

Sabato 17 e domenica 18 settembre, la Red Bull Cliff Diving World Series torna per la nona volta consecutiva nella splendida cornice di Polignano a Mare (BA), che farà da sfondo al penultimo appassionante appuntamento di questa edizione ricca di tuffi spettacolari e qualità tecnica altissima.

Dopo essersi esibiti e sfidati in America, Francia, Danimarca, Norvegia, Bosnia-Erzegovina e in Svizzera, i migliori high diver del mondo sono pronti a spiccare il volo dalle piattaforme di 27 e 21 metri a strapiombo sul mare, passando per l’inconfondibile casa privata che ha reso negli anni la gara italiana fra le più iconiche di questo campionato.

Gli atleti in gara si spingeranno ancora una volta oltre i confini di questo sport per incoronare i nuovi campioni della tappa italiana. E quest’anno i riflettori sono puntati sui tre atleti italiani in gara, Alessandro De Rose, permanent diver, la giovane Elisa Cosetti, wildcard classe 2002, entrambi classificati terzi agli Europei di Nuoto di Roma 2022 e Andrea Barnaba, classe 2004, che dopo il bronzo nel sincro maschile in coppia con il veterano De Rose agli Europei di nuoto a Roma, debutterà in Puglia mostrando tutto il suo talento.

Chi riuscirà a conquistare punti preziosi tuffandosi nelle splendide acque blu dell’Adriatico?

L’attesa è breve, la tappa italiana della Red Bull Cliff Diving è alle porte! Venite a seguirla a Polignano a Mare o seguiteci on air e sui social! Anche a questa edizione Ylenia sarà l'inviata speciale di Radio 105 per raccontare tutte le emozioni e i retroscena della gara!