Frankie Hi-Nrg a 105 Friends: guarda le foto più belle!

Frankie Hi-Nrg è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends per presentare il suo nuovo libro, Faccio la mia cosa!

Parlando del suo libro, Frankie Hi-Nrg ha spiegato che il racconto parte sin dalla sua nascita, attraversando tutte le fasi della sua vita: "L'hip hop insieme all'informatica intesa come pirateria informatica erano i due punti fermi a cui restavo aggrappato quando ho lasciato Caserta dopo 13 anni in cui ci avevo vissuto, per trasferirmi in Umbria" e poi ha aggiunto: "Un po' è autobiografico, ho deciso di scriverlo rispondendo alla domanda 'Frankie, come ti sei avvicinato al rap?' e ho risposto in 240 pagine."

