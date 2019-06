Mario Venuti a 105 Friends: le foto dell'intervista

A 105 Friends, Tony e Ross hanno intervistato Mario Venuti!

Il suo nuovo album si chiama Soyuz 10, che in realtà è il nome di un tipo di microfono: "Il fonico mi ha messo davanti un sacco di microfoni e quello era quello giusto per me. Soyuz è anche un tipo di razzo e trattandosi di un disco di canzoni d'amore, il viaggio verso i pianeti sconosciuti è paragonabile al viaggio di due persone che sono come due pianeti che possono avvicinarsi."

