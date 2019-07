Liam Gallagher a 105 Friends: guarda le foto più belle!

Liam Gallagher è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

Il cantante ha parlato del cambiamento che la musica sta vivendo negli ultimi anni, mantenendo la sua posizione su quale sia il genero adatto a lui: "Per me il rock è musica, il reggae non lo farei mai. Per me la musica è fatta con le chitarre."

Il nuovo singolo di Liam si chiama Shockwave e molti lo hanno paragonato alle canzoni degli Oasis, considerandola simile per ritmo e musicalità: "Io ero la voce degli Oasis, sarò sempre paragonato agli Oasis, questa cosa non mi spaventa."

Infine, ha raccontato le sue due date italiane, a Barolo e a Taranto, e ha ammesso di aver apprezzato entrambe le città.

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Liam Gallagher a 105 Friends.