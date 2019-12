Ozuna a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Ozuna è stato intervistato da Max Brigante per 105 Mi Casa.

Il cantante ha raccontato che venerdì 24 luglio sarà in concerto all'Ippodromo di Milano con il suo Nibiru Tour. Durante il concerto proporrà i brani di Nibiru, suo terzo album, ma anche alcuni successi creati in collaborazioni con grandi nomi della musica come Daddy Yankee, Nicky Jam, Luis Fonsi, Cardi B, Selena Gomez, Rosalia e Jennifer Lopez.

