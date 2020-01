Margherita, la mamma di Nadia Toffa a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

“Non fate i bravi”, il libro di Nadia, è stato scritto “nel periodo del silenzio”, ecco cos’è per Margherita: “Secondo lei il silenzio era il non uscire più con gli amici, il ritirarsi in se stessa per pensare. Le cure le avevano debilitata, era stanca e diceva che aveva bisogno di tutte le sue forze per combattere. Diceva che doveva stare tranquilla” e poi ha aggiunto: “Invece di notte restava sveglia per scrivere.”

Come sono stati scelti i racconti da inserire nel libro? “Ne abbiamo parlato con Lorenzo Fazio, amico di Nadia, ne abbiamo discusso insieme. Il contratto lo aveva firmato lei, ma io e Lorenzo ci siamo fidati l’uno dell’altro e abbiamo scelto. Ce ne sono altri, magari faremo un altro libro.”

