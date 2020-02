J-Ax a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista!

J-Ax è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Come ha lavorato su ReAle? "Ho semplicemente pensato che dopo l'esposizione mediatica degli ultimi anni ci fossero dei fraintendimenti sulla mia persona per chi non conosce la mia musica. Ho un pubblico vasto, ma quando prendi tutta l'Italia, ti identificato con quelle hit. Ho fatto un disco essendo il più attinente possibile alla mia persona per far capire cosa sono veramente."

