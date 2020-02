Christian De Sica, Fausto Brizzi e Massimo Ghini a 105 Mi Casa per presentare il film "La mia banda suona il pop"

Fausto Brizzi, Massimo Ghini e Christian De Sica sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa per parlare del film "La mia banda suona il pop"!

I protagonisti del film sono i Popcorn, una band molto particolare: "La reunion della band arriva perché un magnate russo è un fan della musica italiana degli anni '80 e decide di ingaggiarli dandoli tantissimo denaro, loro superano l'astio per i soldi perché sono ridotti in miseria. Poi vanno in Russia e scoprono che da band potrebbero diventare band criminale, perché capiscono come poterlo derubare."

